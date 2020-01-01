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Стало известно состояние киевлянина, который заразился вирусом COVID-19

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Парень находится в Александровской больнице.
Состояние зараженного удовлетворительное
Состояние зараженного удовлетворительное
EPA/UPG

В Киеве врачи госпитализировали парня с коронавирусом в Александровскую больницу. Его состояние расценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в эфире телеканала 112. 

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Медики говорят о наличии у молодого человека респираторного синдрома, небольшого кашля и першения в горле. Он находится в изоляции под наблюдением врачей.

Я могу предоставить абсолютно точную информацию об одном случае, это молодой человек, который сейчас находится в Александровской клинической больнице. Врачи его состояние характеризуют как удовлетворительное, - сказала она.

Второй заболевший киевлянин не был госпитализирован в медучреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали больных коронавирусом. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Пациент, Состояние, Карантин
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