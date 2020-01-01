Киевлянин пытался украсть ребенка и изнасиловать мужчину

Мужчина схватил восьмилетнего мальчика, когда тот выходил с мамой из супермаркета. Женщина отбила своего сына и вызвала копов.

В Киеве мужчина пытался украсть восьмилетнего мальчика, а затем изнасиловать мужчину. Об этом сообщает Сегодня во вторник, 17 марта.

Инцидент произошел на улице Василия Порика в Подольском районе столицы.

Мать ребенка рассказала, что они вышли из супермаркета, мальчик ел круассан. Неизвестный неожиданно схватил ребенка и начал убегать. Мать догнала мужчину и отбила своего сына, ударив незнакомца по спине. Тот отпустил ребенка и сказал женщине, что "он хочет себе ребенка". После этого нападавший убежал. Женщина говорит, что ее ребенок в шоке от происшедшего. Полицию она вызвала в 20:44 16 марта.

Спустя полчаса злоумышленник попытался изнасиловать взрослого мужчину в подъезде жилого дома. Его задержали прибывшие на место полицейские.

Как выяснилось впоследствии, мужчину зовут Владимир. В сети опубликовано видео с задержанным, на котором он говорит, что ему 31 год. Владимир - киевлянин и ранее привлекался к ответственности по уголовной статье, связанной с наркотиками.

"Злоумышленника 1988 года рождения задержали вчера вечером. Мужчина находится в Подольском отделении полиции. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения. Правоохранители уточняют все детали происшествия", - сообщили в полиции Подольского района.

Напомним, что ранее в Полтаве ребенка изъяли из семьи после видео в соцсети. Работниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый человек жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой.

Также сообщалось, что в Черкасской области нашли трупы трех детей. В частном доме полицейские обнаружили тела трех детей в возрасте от четырех до девяти лет со следами удушения, а также повешенным их отца.

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