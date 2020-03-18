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Толпа людей и без масок: Как киевляне ездят в общественном транспорте

Комментариев: 4
Жители столицы пренебрегают мерами безопасности.
Как выглядит общественный транспорт в Киеве
Как выглядит общественный транспорт в Киеве
apostrophe.ua

В Киеве люди и водители не соблюдают правила поведения при карантине в общественном транспорте. В транспорте ездят толпой и без масок. Об этом сообщает Апостроф

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Как сообщается, почти никто из пассажиров не надевает маску в маршрутках, автобусах и трамваях. Несмотря на то, что вчера правительство обязало всех жителей столицы заходить в общественный транспорт только в средствах индивидуальной защиты, данное правило почти никто не соблюдает.

Также не соблюдается правило о количестве людей в салоне общественного транспорта.

Также сообщается, что запрет на передвижение автобусов между городами нарушен. Автобусы продолжают курсировать между городами нелегально. Водители и кондукторы говорят, что не следят за количеством людей в салоне и за наличием у них медицинских масок.

Сами работники также не носят средства индивидуальной защиты. Говорят, что им их просто не выдали.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлян без маски не будут пускать в общественный транспорт. Воспользоваться троллейбусами, трамваями и автобусами смогут лишь пассажиры в медицинских масках. 

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Теги: Киев, Общественный транспорт, Карантин, Маски
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Комментариев (4)
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Василище    18.03.2020, 12:10
Оценка:  -1
Василище
А где их продают?В аптеках ноль!
BROKER666    18.03.2020, 11:38
Оценка:  +7
BROKER666
вообщето маски предназначены для больных, а не здоровых людей
Василище    18.03.2020, 12:11
Оценка:  -1
Василище
В Таиланде критично мало заразившихся,потому что ВСЕХ заставили носить маски!
ПродувКротов    18.03.2020, 11:37
Оценка:  +7
ПродувКротов
Защитные маски в Украине не продаются. Поганая клоунская власть продала весь запас масок МЧС за рубеж в Израиль, в Китай и тд. Наш ЗЕ клоун больше переживает за израильтян, а на украинцев ему наплевать.
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