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В Киеве трамвайный затор: В салон зашло больше 10 человек

Комментариев: 4
Пассажиры отказываются выполнять карантинные меры.
На место нарушения карантина прибыла полиция
На место нарушения карантина прибыла полиция
УП

18 марта водитель одного из столичных трамваев отказался продолжать движение и вызвали правоохранителей после того, как в салон зашло больше 10 человек. Об этом сообщает Украинская Правда. 

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На улице Закревского в Киеве  больше 10 трамваев из-за того, что пассажиры не соблюдают карантинные нормы. Люди зашли в трамвай без масок, в транспорте собралось больше 10 человек. Водитель отказался их везти и вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители отметили, что водитель поступил правильно. Они запретили продолжать движение, пока не будут выполнены нормы.

Напомним, в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию.

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Комментариев (4)
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korvin_ral    18.03.2020, 15:17
Оценка:  0
korvin_ral
Дебилы мля те кто придумали этот закон.
psoi    18.03.2020, 15:09
Оценка:  +2
psoi
Вот очень хороший вопрос про маски. Где они? 50шт по ахулиарду не предлагать.
МаксимУм    18.03.2020, 15:06
Оценка:  +7
МаксимУм
Кто в этом виноват? Как перевезти всех? Почему они без масок и полицаи тоже?
де_ла_Фер    18.03.2020, 15:05
Оценка:  -2
де_ла_Фер
Что за бред?!!!
БМ, может хватит писать хренотень?!
В маршрутках ограничение 10 человек, а в автобусх-трамваях-троллейбусах ограничение 20 человек!
Сколько вам заплатили за расшатывание ситуации?!!!
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