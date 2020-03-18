В Киеве трамвайный затор: В салон зашло больше 10 человек

Пассажиры отказываются выполнять карантинные меры.

18 марта водитель одного из столичных трамваев отказался продолжать движение и вызвали правоохранителей после того, как в салон зашло больше 10 человек. Об этом сообщает Украинская Правда.

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На улице Закревского в Киеве больше 10 трамваев из-за того, что пассажиры не соблюдают карантинные нормы. Люди зашли в трамвай без масок, в транспорте собралось больше 10 человек. Водитель отказался их везти и вызвал полицию.



Прибывшие на место правоохранители отметили, что водитель поступил правильно. Они запретили продолжать движение, пока не будут выполнены нормы.

Напомним, в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию.

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