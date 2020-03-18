В Киеве трамвайный затор: В салон зашло больше 10 человек
18 марта водитель одного из столичных трамваев отказался продолжать движение и вызвали правоохранителей после того, как в салон зашло больше 10 человек. Об этом сообщает Украинская Правда.
Читай также: Толпа людей и без масок: Как киевляне ездят в общественном транспорте
На улице Закревского в Киеве больше 10 трамваев из-за того, что пассажиры не соблюдают карантинные нормы. Люди зашли в трамвай без масок, в транспорте собралось больше 10 человек. Водитель отказался их везти и вызвал полицию.
Прибывшие на место правоохранители отметили, что водитель поступил правильно. Они запретили продолжать движение, пока не будут выполнены нормы.
Напомним, в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
БМ, может хватит писать хренотень?!
В маршрутках ограничение 10 человек, а в автобусх-трамваях-троллейбусах ограничение 20 человек!
Сколько вам заплатили за расшатывание ситуации?!!!