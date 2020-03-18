Вирус распространяется: Кличко призвал киевлян оставаться дома

Он также заявил о необходимости перевести людей на удаленную работу.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности оставаться дома. Он также призвал Кабмин обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу, если нет необходимости в их присутствии. Об этом говорится в его видеообращении.

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“Число граждан, заболевших в Украине, возросло. За один день - вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно… Не приуменьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян по возможности оставаться дома!“

Мэр также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут на работу, связанную с обеспечением жизнедеятельности Киева.

Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!, - сказал Кличко.

Кличко отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели своих сотрудников на удаленный режим или отправили их в отпуск. Но есть и те, кто заставляет людей ездить на работу, угрожая увольнением.

Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут, - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Кличко в Tik Tok рассказал, как правильно мыть руки. Он призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм смертельного вируса COVID-19.

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