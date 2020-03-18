Вирус распространяется: Кличко призвал киевлян оставаться дома
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности оставаться дома. Он также призвал Кабмин обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу, если нет необходимости в их присутствии. Об этом говорится в его видеообращении.
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“Число граждан, заболевших в Украине, возросло. За один день - вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно… Не приуменьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян по возможности оставаться дома!“
Мэр также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут на работу, связанную с обеспечением жизнедеятельности Киева.
Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!, - сказал Кличко.
Кличко отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели своих сотрудников на удаленный режим или отправили их в отпуск. Но есть и те, кто заставляет людей ездить на работу, угрожая увольнением.
Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут, - резюмировал Кличко.
Напомним, ранее Кличко в Tik Tok рассказал, как правильно мыть руки. Он призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм смертельного вируса COVID-19.
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