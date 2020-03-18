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Киевсовет хочет возобновить работу метро

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Столичные власти разрабатывают план работы метрополитена в условиях карантина, но с ограничениями.
Столичная подземка опустела
Столичная подземка опустела
tov-tob.livejournal.com

В Киевсовет разрабатывает план специальных мероприятий, которые позволят возобновить работу метрополитена, но с ограничениями. Об этом рассказал в среду, 18 марта, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает ЦТС.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - сказал он.

Чиновник отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Речь идет в том числе омедработниках, ездящих на работу из соседних областей, и которые критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому, добавил Прокопив, разрабатывается программа для Киевпастранса, чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы.

Напомним, киевское метро закрыли на карантин в рамках предупреждения распространения коронавируса накануне в 23:00.

В связи с этим Киевпастранс запустил маршруты наземного транспорта, которые заменят передвижение по веткам метро.

Несмотря на новые правила проезда в общественном транспорте, киевляне массово заполнили автобусы, троллейбусы и маршрутки.

 

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Теги: Киев, Киевсовет, Метрополитен, метро, карантин, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    18.03.2020, 18:59
Оценка:  -12
Предаторр
Куда не кинь-всюду клин.Когда существует острая нехватка единиц наземного транспорта,запрет на пользование метрополитеномвыглядит как минимум непонятным...Но скоро будет ещё хуже.Если этот вирус действительно такой опасный,у нас от него умрут сотни тысяч минимум.
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