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Власти Киева думают, как запустить работу метро с ограничениями

Комментариев: 1
Метрополитен должен обслуживать работников медицины и стратегических предприятий, считают в Киевсовете.
В Киевсовете думают, как снова открыть метро
В Киевсовете думают, как снова открыть метро
Flickr

Городские власти Киева разрабатывает специальный план мероприятий, чтобы запустить работу метрополитена, ​​но с некоторыми ограничениями. Об этом рассказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, пишет Громадське.

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Чиновник отметил, что, что метрополитен должно обслуживать граждан, которые работают на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Прокопив отметил, что почти половина санитарных работников столичных больниц добираются на работу из соседних областей. 

“Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы“, - сказал Прокопив.

Напомним, в связи с карантином из-за коронавируса метро Киева закрыто до 3 апреля.

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Теги: метро, карантин, Киев
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Комментариев (1)
Blackdzhack    18.03.2020, 19:20
Оценка:  +9
Blackdzhack
Как поможет подвоз работников из соседних областей метрополитен??? Проблема оттуда до Киева добраться! А там уж пусть работодатели их забирают, если это госслужащие - государство должно это обеспечивать!
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