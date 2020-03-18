Киев резко поднялся в рейтинге самых дорогих городов

Всего рейтинг состоит из 133 городов. Вместе со столицей Украины на 86 месте располагается Москва.

С 2019 года Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира и занял 86 место. Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist.

Всего рейтинг состоит из 133 городов. Вместе с Киевом на 86 месте располагается Москва.

Эксперты считают, что движение Киева в рейтинге зависит от укрепления гривны в 2019 году. В том числе в столице изменились цены из-за роста минимальной и реальной зарплаты.

В пятерке рейтинга самых дорогих городов мира находится Сингапур, Гонконг, Осака Япония, Нью-Йорк и Париж.

Также самыми дешевыми стали Дамаск в Сирии, Ташкент в Узбекистане, Алматы в Казахстане, Буэнос-Айрес в Аргентине и Карачи в Пакистане.

Для сравнения взяли 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома, личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге дороговизны жизни. В рейтинге самых дорогих для жизни стран мира Украина оказалась ниже всех соседей.

Напомним, Украина заняла 62 место из 71 в исследовании “Качество жизни стран-2019”.

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