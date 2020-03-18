В Киеве мошенники "развели" священника на полтора миллиона

Мошенники под предлогом продажи антиквариата обманули священнослужителя. СМИ сообщают, что речь идет о священнике Киево-Печерской Лавры.

Во время обыска у задержанных изъяли монеты из металла белого и желтого цвета прокуратура Киева

В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые под предлогом продажи антиквариата обманули священнослужителя, сообщает пресс-служба прокуратура столицы.

"Задержана группа лиц, которые мошенническим путем завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 500 тыс. гривен и пытались обмануть его в еще один миллион гривен", - говорится в сообщении.

К правоохранительным органам обратился священнослужитель, который сообщил, что в феврале 2020 года приобрел у ранее незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тыс. гривен. Однако, экспертиза установила, что приобретенные им монеты не являются золотыми, а изготовлены из меди и цинка. Через несколько дней один из злоумышленников снова позвонил потерпевшему с предложением приобрести еще 800 монет за 1 млн гривен.

По информации Украинской правды, речь идет о священнике Киево-Печерской Лавры.

По результатам предварительного расследования, начатого по факту мошенничества, правоохранителям удалось установить личности злоумышленников.

17 марта 2020 года в ходе контроля за совершением преступления четырех человек задержали с поличным при осуществлении очередной сделки.

Во время обыска у задержанных изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2000 имитационных купюр украинской гривни номиналом 500 гривен, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что киберполиция "накрыла" офис онлайн-казино с миллионным доходом.

Также сообщалось, что в Запорожье накрыли колл-центр, кравший миллионы с карт украинцев.

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