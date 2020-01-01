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Все столичные мусоропроводы заварят

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Мусоропроводы в киевских многоэтажках признаны источником антисанитарии, который несет угрозу для каждого жителя дома.
Мусоропроводы в столице упразднят
Мусоропроводы в столице упразднят
blogs.korrespondent.net

В Киеве заварят все мусоропроводы. Такое решение было принято во время заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил на своей странице в Facebook замглавы КГГА Петр Пантелеев.

“Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем", - написал Пантелеев.

Работы по закрытию мусоропроводов в жилых домах Киева уже начались.

“Мусоропроводы заварят за несколько дней, максимум за неделю. Речь идет о нескольких тысячах домов”, - сообщили в КГГА.

Между тем многоквартирные дома в Украине разрешили строить без мусоропроводов.Причина - неприятный запах и антисанитария во многоквартирных домах.

Ранее в столице запустили интерактивную карту, на которой указано, где в городе размещены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, сухой фракции, стекла, пластика, бумаги.

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Теги: Киев, КГГА, мусор, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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