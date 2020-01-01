В Киеве организуют развозку медиков и полицейских

Других граждан призывают оставаться дома, а работодателей просят перевести служащих на режим дистанционной работы.

В столице организуют развозку для медиков epravda.com.ua

В Киеве для тех, у кого работа которых сегодня "является особенно важной", городская власть организует развозку к местам работы на период карантина из-за коронавируса. Об этом, в среду, 18 марта, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Среди тех, кого станут подвозить на работу: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Других граждан столичная власть призывает оставаться дома.

"Только работники, работа которых сегодня является особенно важной: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку", - говорится в сообщение.

Ранее украинских автомобилистов призвали подвозить на работу соседей-врачей, которые “так нужны на рабочем месте”, но оказались в трудной ситуации из-за карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet