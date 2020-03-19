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Карантин: Как выглядит Киев в первые дни изоляции

Комментариев: 2
Появились фотографии о жизни столицы в первые дни изоляции из-за вируса COVID-19.
Как живет столица на карантине
Как живет столица на карантине
apostrophe.ua

Жесткие ограничительные меры из-за карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, вступили в силу в среду, 18 марта, в Киеве. Как живет столица в “закрытом“ режиме. Фото опубликовал Апостроф

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Как видно на снимках, во многих центральных местах Киева людей стало намного меньше. Опустели Крещатик и Майдан Незалежности. Закрыто метро и ТРЦ.

Также на опубликованных кадрах видно, как дезинфицируют общественный транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что жители столицы пренебрегают мерами безопасности. Они заходят в общественный транспорт толпой и не пользуются медицинскими масками. 

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Теги: Киев, Карантин, Столица, Жизнь, Изоляция
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    19.03.2020, 11:15
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Примерно так выглядит "руЗСкий мир", только еще с комендантским часом!
YO_ZURI    19.03.2020, 11:08
Оценка:  +1
YO_ZURI
это Апокалипсис
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