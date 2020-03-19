Карантин: Как выглядит Киев в первые дни изоляции

Появились фотографии о жизни столицы в первые дни изоляции из-за вируса COVID-19.

Как живет столица на карантине apostrophe.ua

Жесткие ограничительные меры из-за карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, вступили в силу в среду, 18 марта, в Киеве. Как живет столица в “закрытом“ режиме. Фото опубликовал Апостроф.

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Как видно на снимках, во многих центральных местах Киева людей стало намного меньше. Опустели Крещатик и Майдан Незалежности. Закрыто метро и ТРЦ.

Также на опубликованных кадрах видно, как дезинфицируют общественный транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что жители столицы пренебрегают мерами безопасности. Они заходят в общественный транспорт толпой и не пользуются медицинскими масками.

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