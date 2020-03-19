Карантин: Как выглядит Киев в первые дни изоляции
Жесткие ограничительные меры из-за карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, вступили в силу в среду, 18 марта, в Киеве. Как живет столица в “закрытом“ режиме. Фото опубликовал Апостроф.
Читай также: Все столичные мусоропроводы заварят
Как видно на снимках, во многих центральных местах Киева людей стало намного меньше. Опустели Крещатик и Майдан Незалежности. Закрыто метро и ТРЦ.
Также на опубликованных кадрах видно, как дезинфицируют общественный транспорт.
Напомним, ранее сообщалось, что жители столицы пренебрегают мерами безопасности. Они заходят в общественный транспорт толпой и не пользуются медицинскими масками.
Читай также: Вирус распространяется: Кличко призвал киевлян оставаться дома
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.