Киев получил 62 тысячи масок, еще 100 тысяч будут позже – Кличко

В первую очередь маски получат предприятия критической инфраструктуры города.

В четверг, 19 марта, Киев получил 62 тысячи медицинских масок, еще 100 тысяч придут на следующей неделе. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, изготовление масок было заказано на украинских предприятиях. Сделаны заказы также и за границей. В первую очередь медицинскими масками будут обеспечены те предприятия, от которых зависит жизнеспособность города.

Маски, которые у нас есть, мы распространяем в больницах, медикам, коммунальным предприятиям. Часть сегодня передаем полиции, - подчеркнул он.

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Столичный градоначальник также рассказал, что дефицит масок из-за высокого спроса наблюдается не только в Украине, но также в Европе и США.

Сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски, - заявил Кличко.

Комментарий о масках с 9:10:

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