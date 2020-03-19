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Киев получил 62 тысячи масок, еще 100 тысяч будут позже – Кличко

Комментариев: 8
В первую очередь маски получат предприятия критической инфраструктуры города.
Первыми маски получат медики, полиция, коммунальные службы
Первыми маски получат медики, полиция, коммунальные службы
пресс-служба Слуги народа

В четверг, 19 марта, Киев получил 62 тысячи медицинских масок, еще 100 тысяч придут на следующей неделе. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, изготовление масок было заказано на украинских предприятиях. Сделаны заказы также и за границей. В первую очередь медицинскими масками будут обеспечены те предприятия, от которых зависит жизнеспособность города.

Маски, которые у нас есть, мы распространяем в больницах, медикам, коммунальным предприятиям. Часть сегодня передаем полиции, - подчеркнул он.

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Столичный градоначальник также рассказал, что дефицит масок из-за высокого спроса наблюдается не только в Украине, но также в Европе и США.

Сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски, - заявил Кличко.

Комментарий о масках с 9:10:

Напомним, Укроборонпром экстренно начал производство марлевых повязок. Хмельницкий радиотехзавод Новатор переориентировал производство и запустил пошив марлевых повязок для предприятий Укроборонпрома.

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Теги: Кличко, Киев, маски, коронавирус, карантин
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Комментариев (8)
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БЕЗУМЕЦ    19.03.2020, 14:15
Оценка:  +2
БЕЗУМЕЦ
Проблема не в масках. Проблема в сознании. Как в 21 веке в Украине существует этот не решенный вопрос, с какими-то масками...? Если бы во время ВОВ с нуля так изготовляли самолеты и танки - все правительство вместе с руководителями городов были бы расстреляны. Е.анные идиоты.
МаксимУм    19.03.2020, 13:48
Оценка:  +8
МаксимУм
В секас шопах маски есть!
Наталия_ДмК    19.03.2020, 13:32
Оценка:  0
Наталия_ДмК
Нашла выкройку в интернете и шью маски для своей семьи. Абсолютно ничего сложного.
МаксимУм    19.03.2020, 13:49
Оценка:  +8
МаксимУм
Скоро и женские прокладки на маски пойдут)))
ПродувКротов    19.03.2020, 13:14
Оценка:  +11
ПродувКротов
А шо, в Киеве осталось 62 000 населения ?
ParisMA    19.03.2020, 13:02
Оценка:  -9
ParisMA
Виталя! в Киеве население 5-7 миллионов! какие 62 ТЫСЯЧИ? с учётом что выкупят, каждый по 100 шт., 620 человек по 100 штук!
Дебил!
ПродувКротов    19.03.2020, 13:16
Оценка:  +10
ПродувКротов
Дебилы у нас слуги народа, которые перед началом эпидемии весь запас масок МЧС продали за рубеж. Такое даже Януковичу в голову не приходило. Нет у этих слуг ни стыда ни совести.
ПродувКротов    19.03.2020, 13:16
Оценка:  +10
ПродувКротов
Кто то из зеленой плесени нехило нагрел руки на этой операции.
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