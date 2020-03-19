Кличко: До конца карантина метро открыто не будет

Мэр заявил, что метрополитен не будет работать до 3 апреля.

Метро не будет работать до 3 апреля Скриншот

До окончания карантина в Украине работа киевского метро будет ограничена. Карантин продлится до 3 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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По словам мэра, вчерашние заявления отдельных чиновников являются их личной точкой зрения. Метро не откроют.

“Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение“, - заявил Кличко.

Кличко также добавил, что на сегодняшний день многие города мира ограничивают работу метро. Он добавил, что с частными перевозчиками ведутся переговоры и призвал жителей столицы оставаться дома.

По поводу метро смотреть с 4:30 минуты:

Напомним, ранее сообщалось, что власти Киева думают, как запустить работу метро с ограничениями. Разрабатывается специальный план мероприятий, чтобы запустить работу метрополитена, ​​но с некоторыми ограничениями.

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