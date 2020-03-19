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Кличко: До конца карантина метро открыто не будет

Комментариев: 3
Мэр заявил, что метрополитен не будет работать до 3 апреля.
Метро не будет работать до 3 апреля
Метро не будет работать до 3 апреля
Скриншот

До окончания карантина в Украине работа киевского метро будет ограничена. Карантин продлится до 3 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. 

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По словам мэра, вчерашние заявления отдельных чиновников являются их личной точкой зрения. Метро не откроют.

“Планируют ли в Киеве снова открыть подземку? Вчера люди, которые не являются специалистами, сделали заявление о частичном восстановлении метрополитена. Это персональное мнение этих людей. Вакцины от короновируса в мире, к сожалению, не существует… Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера на опережение“, - заявил Кличко.

Кличко также добавил, что на сегодняшний день многие города мира ограничивают работу метро. Он добавил, что с частными перевозчиками ведутся переговоры и призвал жителей столицы оставаться дома.

По поводу метро смотреть с 4:30 минуты:

Напомним, ранее сообщалось, что власти Киева думают, как запустить работу метро с ограничениями. Разрабатывается специальный план мероприятий, чтобы запустить работу метрополитена, ​​но с некоторыми ограничениями. 

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Теги: Кличко, Метро, Карантин, Ограничения, Киев
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Комментариев (3)
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Vixerunt    19.03.2020, 14:11
Оценка:  +2
Vixerunt
Ага и забитые на г_ тролб. с маршрутками и очереди по 100 чел. на улице. Почему у нас все начинания идут через сраку. Это что место такое или карма испорчена...
МаксимУм    19.03.2020, 13:53
Оценка:  +5
МаксимУм
Виталя, я сегодня прошёл 5 остановок пешком. Да, это полезно для здоровья, но троллейбусы не останавливаются на остановках, высадка пассажиров за пределами остановки, что бы никто не успел зайти... Маршрутки переполнены, даже не влезешь... Это и есть карантин?
МаксимУм    19.03.2020, 13:56
Оценка:  +5
МаксимУм
На кондукторе маска 2-х слойная, она максимум на 1 час защищает, потом она сама и есть инфекция! Кондуктору на 12 часовой день выдали 3 таких маски! А ведь кондуктора все преклонного возраста и им приходится общаться со всеми, они первая группа риска!
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