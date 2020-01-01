В Киеве накрыли сеть стрип-клубов, где процветала проституция

Стриптиз клубы находились на Печерске.

В столице полицейские пресекли деятельность сети стрип-клубов, где девушки торговали собой. Стрип-клубы находились на Печерске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, 53-летний мужчина организовал сеть элитных борделей под прикрытием стриптиз клубов. Среди соучастников было еще восемь человек - охрана, бухгалтерия и администраторы. Также были люди, которые занимались поисками клиентов.

В клубе “стриптизерши“ работали по принципу 50/50. То есть, получив плату за секс, они половину отдавали руководству, а половину оставляли себе. За свои услуги девушки брали от 4 тысяч гривен в час.

Полицейские провели обыски по месту расположения клубов и изъяли оттуда вещественные доказательства - деньги, компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и “черную бухгалтерию“. Организаторам грозит срок до 7 лет за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накрыли сеть порностудий. Организаторами оказалась семейная пара, которая вербовала студенток для общения с иностранцами.

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