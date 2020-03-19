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В Киеве малыш без присмотра гулял на подоконнике 4 этажа

Комментариев: 1
Видео спасательной операции с участием пожарных опубликовали в социальных сетях.
Ребенок стоял в шаге от падения с 4 этажа
Ребенок стоял в шаге от падения с 4 этажа
кадр из видео

В Киеве спасателям пришлось использовать пожарную лестницу, чтобы снять с подоконника четвертого этажа оставленного без присмотра ребенка. Видео спасательной операции появилось в паблике “Киев Оперативный“.

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Как видно на опубликованных кадрах, выбравшись на подоконник, малыш через открытое окно свесился наружу. К моменту прибытия спасателей ребенок был в шаге от того, чтобы упасть с высоты.

Бригада, прибывшая на вызов, растянула внизу полотнище, если ребенок все-таки свалится вниз. И пока люди внизу уговаривали малыша вернуться обратно в квартиру, один из спасателей по выдвижной лестнице добрался до окна и вернул ребенка обратно в помещение.

Напомним, в Одессе мальчик жил в подъезде из-за отца-алкоголика. Отец неоднократно издевался над ребенком.

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Теги: Киев, ребенок, пожарные, спасатели
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Комментариев (1)
LeonMaster    19.03.2020, 18:05
Оценка:  +10
LeonMaster
хорошо хоть двум десятка чужих людей есть дело до этого ребенка и они за него переживают.
А его родители живут по заветам Жукова. Если что, еще родим.
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