В Киеве малыш без присмотра гулял на подоконнике 4 этажа
В Киеве спасателям пришлось использовать пожарную лестницу, чтобы снять с подоконника четвертого этажа оставленного без присмотра ребенка. Видео спасательной операции появилось в паблике “Киев Оперативный“.
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Как видно на опубликованных кадрах, выбравшись на подоконник, малыш через открытое окно свесился наружу. К моменту прибытия спасателей ребенок был в шаге от того, чтобы упасть с высоты.
Бригада, прибывшая на вызов, растянула внизу полотнище, если ребенок все-таки свалится вниз. И пока люди внизу уговаривали малыша вернуться обратно в квартиру, один из спасателей по выдвижной лестнице добрался до окна и вернул ребенка обратно в помещение.
Напомним, в Одессе мальчик жил в подъезде из-за отца-алкоголика. Отец неоднократно издевался над ребенком.
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А его родители живут по заветам Жукова. Если что, еще родим.