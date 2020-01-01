В Киеве начала работать горячая линия по вопросам карантина

Номер бесплатной линии - 0-800-30-20-19.

В столице началу работу горячая линия по вопросам карантина. Об этом в видео-обращении рассказал глава общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

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"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", - рассказал он.



Киевляне смогут сообщать о нарушении карантинных мер или нарушении их прав по бесплатному номеру 0-800-30-20-19. Также по горячей линии нужно сообщать о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.





Напомним, киевская медсестра попросила граждан помочь с покупкой защитных костюмов.

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