Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве начала работать горячая линия по вопросам карантина

Комментариев: 0
Номер бесплатной линии - 0-800-30-20-19.
В Киеве начала работать горячая линия по вопросам карантина
В Киеве начала работать горячая линия по вопросам карантина
Скриншот

В столице началу работу горячая линия по вопросам карантина. Об этом в видео-обращении рассказал глава общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

Читай также: Около 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 разошлись по Украине - Ляшко

"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", - рассказал он.

Киевляне смогут сообщать о нарушении карантинных мер или нарушении их прав по бесплатному номеру 0-800-30-20-19. Также по горячей линии нужно сообщать о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.



Напомним, киевская медсестра попросила граждан помочь с покупкой защитных костюмов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь