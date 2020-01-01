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Кличко рассказал подробности о новом случае Covid-19 в Киеве

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Уже у третьего киевлянина диагностировали коронавирус.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
Скриншот

У третьего киевлянина диагностировали вирусное заболевание Covid-19. 50-летний мужчина недавно вернулся из Швейцарии. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

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"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию… Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал мэр.

Кличко отметил, что заболевший мужчина сначала сделал тест в одном из частных медцентров столицы, центр не сообщил о положительном результате на коронавирус ни в МОЗ, ни в Центр общественного здоровья.

"Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.



Напомним, в Киеве начала работать горячая линия по вопросам карантина.

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