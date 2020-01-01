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В Киеве вводят режим чрезвычайной ситуации

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На данный момент готовится соответствующая документация.
В Киеве ввели режим ЧС
В Киеве ввели режим ЧС
EPA/UPG

Киевская городская государственная администрация приняла решение о введении чрезвычайной ситуации на территории Киева. На данный момент документы проходят необходимые юридические процедуры. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина

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“На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются“, - заявил он.

Отмечается, что на заседании Кабмина министр МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении режима ЧС в Киеве в связи с распространением вируса COVID-19 от властей города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. Режим введен из-за возможного распространения вируса COVID-19. 

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Теги: Киев, КГГА, Чрезвычайная ситуация, Карантин, Столица
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