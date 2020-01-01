Киевская клиника умолчала о пациенте с Covid-19: Начато следствие

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту замалчивания случая коронавируса в частной клинике столицы.

Прокуратура города Киева инициировала расследование по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте, инфицированном коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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“Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о “нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовым отравлением“. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что третьим столичным пациентом с коронавирусом стал мужчина, вернувшийся из Швейцарии. По словам градоначальника, киевлянин получил положительный тест на Covid-19 в частной клинике, но государство об этом не уведомили.

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