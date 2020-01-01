Кличко рассказал, сколько киевлян проверили на коронавирус

Мэр Киева сообщил о ситуации с распространением коронавируса в столице.

291 киевлянин прошел тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом 20 марта во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"На сегодняшний день протестированы на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания на коронавирус", - отметил мэр.



Кличко подчеркнул, что вирус распространяется по территории всей страны, в связи с этим важно соблюдать жжесткие карантинные меры.



"На сегодня в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Трое людей умерли. Только за прошедшие сутки в Черновцах зарегистрировали 5 новых случаев. Еще раз хочу подчеркнуть - ограничения ввели не просто так. Ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны виграть время", - добавил мэр.

Напомним, в Украине от коронавируса вылечился первый пациент.

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