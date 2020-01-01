В Киеве такси будут бесплатно возить медиков на работу

Несколько сервисов согласились принять участие в акции.

В Киеве известные службы такси Uber и Bolt будут бесплатно возить на работу медицинских сотрудников на время карантина из-за коронавируса COVID-19 и отмены работы метро.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга.

Отмечу, что службы такси Bolt, Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских сотрудников, которые едут на работу, чтобы помогать людям, - сказал Кличко.

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По словам киевского градоначальника, власти уже начали обработку механизма воплощения такой идеи с главными врачами учреждений.

Мы разрабатываем маршруты подвоза к рабочим местам медиков и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди. Я также очень благодарен киевлянам и жителям области, которые самоорганизовались и бесплатно подвозят медиков на работу, - сказал Кличко.

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Более того, Клчико рассказал, что компания "Эпицентр" на условиях благотворительности предоставила городу 100 тысяч защитных масок. Также 19 марта поступило 62 тысячи масок, которые были заказаны ранее, а еще 100 тысяч ожидаются от предприятий, с которыми было заключено соответствующее соглашение. Столица заказала защитные средства и заграницей.

Напомним, киевская клиника умолчала о пациенте с Covid-19: Начато следствие. Правоохранители расследуют уголовное дело по факту замалчивания случая коронавируса в частной клинике столицы.

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