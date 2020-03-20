Карантин в Киеве: недовольный пассажир разбил двери троллейбуса

Мужчина хотел попасть в салон, где уже было максимально допустимое количество пассажиров.

В Киеве агрессивный пассажир, несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса, в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось максимально допустимое количество пассажиров. В разгар конфликта мужчина намеренно разбил стеклянные двери троллейбуса.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управления полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, в Харькове недовольные карантинными мерами пассажиры блокируют трамвайные пути и бьют окна трамваев. При закрытом метро и ограничениях на количество пассажиров в наземном транспорте харьковчане не скрывают своей ярости.

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