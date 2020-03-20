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Карантин в Киеве: недовольный пассажир разбил двери троллейбуса

Комментариев: 3
Мужчина хотел попасть в салон, где уже было максимально допустимое количество пассажиров.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Киевпастранс/Фейсбук

В Киеве агрессивный пассажир, несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса, в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось максимально допустимое количество пассажиров. В разгар конфликта мужчина намеренно разбил стеклянные двери троллейбуса.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева, инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управления полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, в Харькове недовольные карантинными мерами пассажиры блокируют трамвайные пути и бьют окна трамваев. При закрытом метро и ограничениях на количество пассажиров в наземном транспорте харьковчане не скрывают своей ярости.

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Теги: Киев, троллейбус, карантин
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Комментариев (3)
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IGORNIKE    20.03.2020, 14:11
Оценка:  -13
IGORNIKE
Ох уж эти "Эвропейцы"...
IGORNIKE    20.03.2020, 14:13
Оценка:  -13
IGORNIKE
Ну просто "пример" ума и культуры для всего мира...
IGORNIKE    20.03.2020, 14:14
Оценка:  -12
IGORNIKE
Нация на 75% состоящая из дегенератов!
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