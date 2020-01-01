Мэрию Киева на три дня подсветят в цвета флага Италии

Киев хочет выразить соболезнование Италии, которую уничтожает коронавирус.

Начиная с сегодняшнего дня и по воскресенье, 22 марта, здание мэрии города Киеве подсветят в цвета флага Италии.

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Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что Киев проведет акцию в поддержку Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса COVID-19, обогнав Китай по количеству жертв. Кроме того, в рамках акции на Крещатике установили флаги Италии.

Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас мог увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага на поддержку тех людей, кто сейчас борется с этой опасной болезнью, - сказал Кличко.

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Подсветку в стиле флага Италии здания можно будет увидеть после захода солнца в течение выходных дней.

Напомним, в Киеве такси будут бесплатно возить медиков на работу. Несколько сервисов согласились принять участие в акции.

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