В Киеве пассажир вышвырнул кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот лишний
В Киеве неадекватный пассажир выбросил кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот занимает лишнее место. Лимит для перевозки пассажиров составляет 10 человек. Об этом сообщает ресурс Страна.ua.
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Так, на одной из троллейбусной остановке столицы дело дошло до драки. На кондуктора с кулаками набросился неадекватный пассажир, который стал одиннадцатым в очереди, и ему не хватило места в салоне.
Неадекватный пассажир, матерясь, попросту вышвырнул кондуктора из салона, заявив, что тот занимает его место.
Какого х… ты тут едешь, если мне надо ехать, - кричал обезумевший пассажир.
Затем он вскочить на подножку, схватил кондуктора и вытолкал его на улицу.
Иди на…, ты, бл…, десятый, - заявил пассажир и после этого еще долго матерился, стоя в дверях троллейбуса.
Чем закончился инцидент, не сообщается. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было медицинских масок, что является грубым нарушением.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве недовольный пассажир разбил двери троллейбуса. Мужчина хотел попасть в салон, где уже было максимально допустимое количество пассажиров. Правонарушителя в Печерское управления полиции.
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Итого, пустые 3 траллика уехали, а тот который остановился ехал набитый битком...