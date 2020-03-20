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В Киеве пассажир вышвырнул кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот лишний

Комментариев: 9
Инцидент попал на видео.
В Киеве произошла потасовка из-за мест в троллейбусе
В Киеве произошла потасовка из-за мест в троллейбусе
Скриншот

В Киеве неадекватный пассажир выбросил кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот занимает лишнее место. Лимит для перевозки пассажиров составляет 10 человек. Об этом сообщает ресурс Страна.ua

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Так, на одной из троллейбусной остановке столицы дело дошло до драки. На кондуктора с кулаками набросился неадекватный пассажир, который стал одиннадцатым в очереди, и ему не хватило места в салоне.

Неадекватный пассажир, матерясь, попросту вышвырнул кондуктора из салона, заявив, что тот занимает его место.

Какого х… ты тут едешь, если мне надо ехать, - кричал обезумевший пассажир.

Затем он вскочить на подножку, схватил кондуктора и вытолкал его на улицу.

Иди на…, ты, бл…, десятый, - заявил пассажир и после этого еще долго матерился, стоя в дверях троллейбуса.

Чем закончился инцидент, не сообщается. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было медицинских масок, что является грубым нарушением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве недовольный пассажир разбил двери троллейбуса. Мужчина хотел попасть в салон, где уже было максимально допустимое количество пассажиров. Правонарушителя в Печерское управления полиции. 

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Теги: Киев, Троллейбус, Пассажир, Драка, Кондуктор, Карантин
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    20.03.2020, 17:19
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Ой! Не с кондуктора надо было начинать. Ой, не с кондуктора!
ЗаелоПластинку    20.03.2020, 17:12
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Ситуацию с коронавирусом нагнетают, угадайте кто... русские тролли. Они рассказывают, что заболевших уже тысячи. Правда, почему то умерла только одна пенсионерка, и то было известно ВСЕМ, что у нее коронавирус. Похоже, как и с смс в Санжарах - рашке выгодна паника. Не поддавайтесь!
МаксимУм    20.03.2020, 16:39
Оценка:  +13
МаксимУм
Водители троллейбусов, если видят много людей на остановке, высаживают пассажиров либо до остановки либо после, что бы никто не успел зайти... Если пассажиры не выходят, то просто проезжают мимо остановок. Такую картину сегодня утром наблюдал на Севастопольской площади.
МаксимУм    20.03.2020, 16:41
Оценка:  +14
МаксимУм
Но если несколько троллейбусов не остановилось, то количество людей на остановке становится всё больше, нарастает критическая масса и взрыв негодования...
Итого, пустые 3 траллика уехали, а тот который остановился ехал набитый битком...
МаксимУм    20.03.2020, 16:44
Оценка:  +10
МаксимУм
Предлагаю КМДА и КП Киевпастранс увольнять водителей, которые не останавливаются на остановках за САБОТАЖ!
Василище    20.03.2020, 17:15
Оценка:  +1
Василище
Так водителям грозят увольнением и штрафами за лишнего пассажира! Люди-не его проблема,а руководства города,страны,области.
Василище    20.03.2020, 17:16
Оценка:  +2
Василище
Вас хотят от возможной смерти уберечь,а вы только умничаете на диване!
МаксимУм    20.03.2020, 17:26
Оценка:  +2
МаксимУм
Я не на диване, я в армии. Военным надо во время войны ходить на службу...
МаксимУм    20.03.2020, 17:27
Оценка:  +6
МаксимУм
Утром прошёл пешком 6 остановок, пока не смог подсесть в траллик...
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