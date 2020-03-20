В Киеве пассажир вышвырнул кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот лишний

Инцидент попал на видео.

В Киеве неадекватный пассажир выбросил кондуктора из троллейбуса, заявив, что тот занимает лишнее место. Лимит для перевозки пассажиров составляет 10 человек. Об этом сообщает ресурс Страна.ua.

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Так, на одной из троллейбусной остановке столицы дело дошло до драки. На кондуктора с кулаками набросился неадекватный пассажир, который стал одиннадцатым в очереди, и ему не хватило места в салоне.

Неадекватный пассажир, матерясь, попросту вышвырнул кондуктора из салона, заявив, что тот занимает его место.

Какого х… ты тут едешь, если мне надо ехать, - кричал обезумевший пассажир.

Затем он вскочить на подножку, схватил кондуктора и вытолкал его на улицу.

Иди на…, ты, бл…, десятый, - заявил пассажир и после этого еще долго матерился, стоя в дверях троллейбуса.

Чем закончился инцидент, не сообщается. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было медицинских масок, что является грубым нарушением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве недовольный пассажир разбил двери троллейбуса. Мужчина хотел попасть в салон, где уже было максимально допустимое количество пассажиров. Правонарушителя в Печерское управления полиции.

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