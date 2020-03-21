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Киев полностью останавливает пассажирские перевозки, - Аваков

Комментариев: 11
Глава МВД рассказал детали.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
apostrophe.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в столице с воскресенья, 22 марта, полностью прекратят работу пассажирские перевозки граждан. Между тем, услуга будет доступна только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

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Об этом глава МВД рассказал в комментариях к своему же посту на тему ужесточения правил карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.

Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья, - так ответил министр на соответствующий вопрос.

Комментарий
Комментарий
скриншот видео

Напомним, Аваков требует "тотальный полный карантин". Министр иностранных дел выступает за более жесткие ограничительные меры на время карантина.

 

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Теги: коронавирус, Аваков, Киев, транспорт
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Комментариев (11)
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ПродувКротов    21.03.2020, 14:52
Оценка:  +5
ПродувКротов
Купите суки людям защитные маски. Эпидемия в стране, а клоунские 3,14доры все гонят и гонят защиту за рубеж. В наших аптеках нет масок, а в Испании не успевают принимать контейнера с Украины. Оно в принципе понятно -какая разница, будут ли украинцы жить или сдохнут.
ПродувКротов    21.03.2020, 14:53
Оценка:  +6
ПродувКротов
Главное что бы на кладбище дорога была сфалтированая и свет ночью горел.
msaxxter    21.03.2020, 14:38
Оценка:  -4
msaxxter
Поздно всрались,уроды.Эпидемия уже началась.Вводите ЧП и закрывайте на полную изоляцию все крупные населённые пункты.Только эти меры возможно помогут избежать огромного количества жертв.
Vixerunt    21.03.2020, 14:48
Оценка:  +6
Vixerunt
Смертность 2-3 % почти все это бабки после 70 лет или люди с реально сильными проблемами с здоровьем. О каких горах трупов вы говорите. Ещё могилы братские давайте начнём рыть бульдозерами прямо на Хрещатике.
Василище    21.03.2020, 15:04
Оценка:  +1
Василище
В Италии за вчера более 500 трупов от коронавируса.Мало тебе?!
LeonMaster    21.03.2020, 15:06
Оценка:  0
LeonMaster
Сразу видно грамотно врача "людям с реально сильными проблемами", остается только добавить "в натуре а чё".
В соседних новостях есть мнение врачей и статистика - речь не о "реально сильных", а о хронических заболеваниях, а теперь вспоминаем какая у нас экология, что едим, и кто из нас здоров.
GreenPeace!    21.03.2020, 14:32
Оценка:  +3
GreenPeace!
Молодец.НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ТАК И ПОСТУПАЮТ,опыт других стран показывает,что это верное решение.Поддерживаю.О духовном нужно думать и о ближнем,а не о деньгах и жрачке.
Vixerunt    21.03.2020, 14:30
Оценка:  +7
Vixerunt
Ждите всплески домашнего криминала, разборок на улицах, алкоголизма и суицидов; Трупов будет в разы большем от этого вашего вируса. И умирать будут не бабки 75 лет, а рабочие люди которых закрыли считай в клетке.
LeonMaster    21.03.2020, 15:02
Оценка:  +2
LeonMaster
это ты угрожаешь, что выйдешь на улицы и будешь насиловать и убивать? Надеюсь таких как ты будет немного.
colavova    21.03.2020, 15:10
Оценка:  +2
colavova
ждём, надеюсь ОРТ покажет
ПродувКротов    21.03.2020, 14:12
Оценка:  +12
ПродувКротов
Аваков - дурак. нельзя совсем парализовывать города.
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