Киев полностью останавливает пассажирские перевозки, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в столице с воскресенья, 22 марта, полностью прекратят работу пассажирские перевозки граждан. Между тем, услуга будет доступна только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.
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Об этом глава МВД рассказал в комментариях к своему же посту на тему ужесточения правил карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.
Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья, - так ответил министр на соответствующий вопрос.
Напомним, Аваков требует "тотальный полный карантин". Министр иностранных дел выступает за более жесткие ограничительные меры на время карантина.
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