В Киеве уточнили дату остановки перевозок
С 23 марта в Киеве остановят работу общественный транспорт, им смогут воспользоваться только отдельные категории людей. Об этом в субботу, 21 марта, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что пассажирские перевозки в Киеве остановят с 22 марта.
"С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы нашей жизни", - сообщил он.
Транспортом смогут воспользоваться медработники, спасатели, правоохранители, коммунальщики, сотрудники продуктовых магазинов, сотрудники аптек и рабочие стратегических предприятий.
Для проезда в общественном транспорте вводится спецпропуск.
"Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут", - сказал Кличко.
Контролировать проезд в транспорте будет полиция.
При этом граждане смогут передвигаться собственными автомобилями.
Также Кличко призвал киевлян оставаться дома. "Не нужно устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улице. Ваше здоровья - в ваших руках", - сказал мэр.
Как известно, в Киеве, Харькове и Днепре с 16 марта по 3 апреля остановлено метро. В некоторых городах прекратил работу весь общественный транспорт.
Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, которым запрещаются массовые мероприятия, закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек, АЗС и банков.
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