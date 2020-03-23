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В Киеве ДТП с машиной инкассаторов: есть погибшие

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В результате аварии скончались два человека - водитель и пассажирка легкового автомобиля, столкнувшегося с инкассаторским бусом.
В Киеве инкассаторский бус столкнулся с легковушкой
В Киеве инкассаторский бус столкнулся с легковушкой
espreso.tv

В Дарницком районе Киеве на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади столкнулись инкассаторский бус и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщают Вартові Еспресо в понедельник, 23 марта.

"Около 3.30 ночи возле м. Славутич по непонятным причинам лоб в лоб столкнулись Шевроле Авео и инкассаторский бус Volkswagen. В результате ДТП водитель 1985 г.р. и женщина, около 25-30 лет, получили травмы не совместимые с жизнью", - сказано в публикации.

Спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.

В Volkswagen инкассаторов находился только водитель 1975 г.р., которого госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.

 

 

Напомним, что ранее в Виннице скорая попала в серьезное ДТП. В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником дороги и перевернулась на крышу другого автомобиля.

Также сообщалось, что в Киеве патрульный на Prius протаранил два авто. Пассажиры одного из Hyundai пытались спровоцировать драку с патрульными в поврежденной Toyota Prius.

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Теги: Киев, ДТП, инкассаторы, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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