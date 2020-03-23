В Киеве горит популярный ТРЦ: появились фото

В столице вспыхнул пожар.

Сегодня, 23 марта, в Киеве вспыхнул пожар в популярном торгово-развлекательном центре River Mall, который находится на на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

Читай также: В Николаеве средь бела дня подожгли райотдел

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на местных жителей.

По словам очевидцев, дымом затягивает левый берег Киева. На месте пожара работают спасатели ГСЧС. На данный момент возле загоревшегося здания торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.

Читай также: ОГА Киевщины объяснила режим чрезвычайной ситуации

Интересно, что на время карантинных мероприятий, введенных для предотвращения распространения коронавируса, в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Соответственно, посетителей в ТРЦ быть не может. Причин пожара пока не называют.

Между тем, на втором этаже здания ТРЦ River Mall работает аптека. Вероятно, могут пострадать люди.

Напомним, в Киеве загорелся жилой дом. Пожар случился в центре столицы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.