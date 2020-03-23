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В Киеве горит популярный ТРЦ: появились фото

Комментариев: 6
В столице вспыхнул пожар.
Фото из места пожара
Фото из места пожара
Главком

Сегодня, 23 марта, в Киеве вспыхнул пожар в популярном торгово-развлекательном центре River Mall, который находится на на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

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Об этом сообщает Главком, ссылаясь на местных жителей.

По словам очевидцев, дымом затягивает левый берег Киева. На месте пожара работают спасатели ГСЧС. На данный момент возле загоревшегося здания торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.

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Интересно, что на время карантинных мероприятий, введенных для предотвращения распространения коронавируса, в Киеве закрыты все торгово-развлекательные центры, в том числе и River Mall. Соответственно, посетителей в ТРЦ быть не может. Причин пожара пока не называют.

Между тем, на втором этаже здания ТРЦ River Mall работает аптека. Вероятно, могут пострадать люди.

Напомним, в Киеве загорелся жилой дом. Пожар случился в центре столицы.

 

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Теги: пожар, Киев, ТРЦ, фото
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Комментариев (6)
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Шандор    23.03.2020, 11:12
Оценка:  -4
Шандор
Гори-гори ясно.
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 10:56
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Беда этих ТРЦ в том, что их владельцы хотят меньше вложить и больше получить. Поэтому они игнорируют все правила и нормы безопасности. Вот и результат. Вполне закономерный.
ГеннадийПетрович    23.03.2020, 10:54
Оценка:  +1
ГеннадийПетрович
Жаль, что только одно такое огре бало горит
TRIGER25    23.03.2020, 10:42
Оценка:  +9
TRIGER25
Что тут непонятного ? изза карантина на многих предприятих и центрах нет круглосуточной охраны -соответственно следить за проводкой водопроводом и другими системами - некому - получайте пожары, прорывы и другие радости ...
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 10:43
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Если никого нет - все должно быть обесточено.
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 10:41
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Да пусть горит. Я как-то заехал в подземный паркинг и чуть не задохнулся от выхлопных газов. А тпокупатели оставляют возле него машины на дороге в 2 ряда. Теперь почти постоянная пробка.
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