В Киеве произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

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“23 марта в 4:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Крайней, в Деснянском районе столицы, на территории одного из гаражных кооперативов, произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения и распространением огня на два рядом расположенных гараже“, - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.