В Киеве произошел мощный взрыв, есть пострадавшие
Читай также: В Киеве горит популярный ТРЦ: появились фото
“23 марта в 4:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Крайней, в Деснянском районе столицы, на территории одного из гаражных кооперативов, произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения и распространением огня на два рядом расположенных гараже“, - говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Читай также: В Киеве загорелся жилой дом
В 5:39 пожар был локализован, а в 9:04 - ликвидирован.
На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления, также задействованы и спасатели Киевской службы спасения.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в Николаеве средь бела дня подожгли райотдел. Довольно серьезный пожар пришлось ликвидировать трем пожарным рассчетам.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.