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В Киеве произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

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В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
В Киеве произошел мощный взрыв, есть пострадавшие
© facebook.com/DSNSKyiv
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В Киеве произошел мощный взрыв, есть пострадавшие
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В Киеве на улице Крайняя, в гаражном кооперативе Спутник-2 ночью, 23 марта, прогремел взрыв. После этого по территории объекта начал распространяться огонь, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. 
 

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“23 марта в 4:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Крайней, в Деснянском районе столицы, на территории одного из гаражных кооперативов, произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения и распространением огня на два рядом расположенных гараже“, - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

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В 5:39 пожар был локализован, а в 9:04 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления, также задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Николаеве средь бела дня подожгли райотдел. Довольно серьезный пожар пришлось ликвидировать трем пожарным рассчетам.

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Теги: Киев, взрыв, ГСЧС, гараж, пожар
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Источник: korrespondent.net

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