В Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус

Заболели 8 женщин возрастом от 25 до 49 лет и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

За минувшие сутки в столице были зафиксированы 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Киеве 24 зарегистрированных больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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"За прошедшие сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных COVID-19", - заявил Виталий Кличко.

Глава КГГА подчеркнул, что из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 больных - женщины (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет). В 22 случаях инфицированные киевляне вернулись из европейских стран. Преимущественно, из Франции, Германии и Испании. В остальных двух - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

На сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах. 11 больных - в самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей - отметил мер

Всего на возможное инфицирование коронавируса в Киеве уже протестировали экспресс-тестами более полутысячи киевлян.

"В столице на сегодняшний день протестировано быстрыми тестами 594 жителя города. А 22 образца отправили в Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины для подтверждения или опровержения диагноза", - добавил Виталий Кличко.

Также Виталий Кличко объяснил вероятную причину того, почему цифры количества больных от Минздрава и города иногда различаются.

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"Мы получаем информацию от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины, куда отправляем тесты киевлян. Результаты лабораторных исследований поступают нам каждые сутки. Все цифры мы публикуем. И сегодня имеем подтвержденных 24 случая! Возможно, в Минздраве, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно посчитали. Мы понимаем, как сегодня всем сложно", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.

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