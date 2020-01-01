"Терминал В аэропорта Борисполь стал единственной точкой входа для всех возвращающихся в Украину граждан" - подчеркнул министр.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что в аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Владислав Криклий подчеркнул, что Мининфраструктуры продолжает усиление противоэпидемических мероприятий.

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“С 17:00 по киевскому времени 22 марта 2020 в аэропорту Борисполь все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие рейсы международного сообщения на прилет переведены из терминала F в терминал B. Такая оптимизация дает большую эффективность мероприятий по недопущению распространения коронавируса“ - отметил министр.

В терминале В работают эпидемиологи. Они проверяют состояние здоровья пассажиров и предупреждают о самоизоляции. Такие меры крайне необходимы - подчеркнул Криклий

В аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи - Криклий Мининфраструктуры

Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.

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