В аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что в аэропорту Борисполь круглосуточно работают эпидемиологи. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Владислав Криклий подчеркнул, что Мининфраструктуры продолжает усиление противоэпидемических мероприятий.
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“С 17:00 по киевскому времени 22 марта 2020 в аэропорту Борисполь все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие рейсы международного сообщения на прилет переведены из терминала F в терминал B. Такая оптимизация дает большую эффективность мероприятий по недопущению распространения коронавируса“ - отметил министр.
В терминале В работают эпидемиологи. Они проверяют состояние здоровья пассажиров и предупреждают о самоизоляции. Такие меры крайне необходимы - подчеркнул Криклий
Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.
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