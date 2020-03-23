Кличко: Спецпропуска для поездок в транспорте получили 225 тыс человек
В Киеве более 225 тысяч человек получили спецпропуск на проезд в общественном транспорте. Данный пропуск будет действовать в период карантина в столице. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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По словам мэра, общественный транспорт будет перевозить исключительно медиков, сотрудников правоохранительных органов, продавцов продуктовых магазинов и аптек, спасателей и специалистов, которые обеспечивают работу ЖКХ.
Кличко также отметил, что пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.
За минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры выдал уже более 225 тысяч пропусков на проезд по заявкам организаций и учреждений, сфер, которые мы определили, - заявил мэр.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве усилили дезинфекцию дорог и общественного транспорта. В дезинфекции задействованы 98 специальных автомобилей “Укравтодора“.
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