В Киеве подтвердили еще 4 случая COVID-19: Подробности
В Киеве лабораторно подтверждены 4 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. В общем в столице уже 28 инфицированных COVID-19. Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой данные Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.
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Болезнь COVID-19 подтвердилась у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с инфицированным в Киевской области, 28-летней женщины, посетившей Австрию и 21-летнего парня, который общался с заболевшим родственником.
Двое из заболевших госпитализированы в Александровскую больницу, двое самоизолировались и лечатся дом под присмотром врачей.
Напомним, в Киеве усилили дезинфекцию дорог и общественного транспорта.
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