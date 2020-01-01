В Киеве подтвердили еще 4 случая COVID-19: Подробности

В столице количество зараженных поднялось до 28 человек.

В Киеве лабораторно подтверждены 4 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. В общем в столице уже 28 инфицированных COVID-19. Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой данные Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

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Болезнь COVID-19 подтвердилась у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с инфицированным в Киевской области, 28-летней женщины, посетившей Австрию и 21-летнего парня, который общался с заболевшим родственником.



Двое из заболевших госпитализированы в Александровскую больницу, двое самоизолировались и лечатся дом под присмотром врачей.

Напомним, в Киеве усилили дезинфекцию дорог и общественного транспорта.

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