Поезд прибыл на железнодорожный вокзал столицы еще в 16:00.

В Киев прибыл поезд с украинцами из Риги, никого не выпускают Pavlovsky News

В столицу прибыл поезд с украинцами из Риги. Пассажиры находятся в вагонах. Никого не выпускают. Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.

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“Люди до сих пор находятся в поезде. Возле вокзала стоят маршрутки и полиция. Мы не видели, чтобы пассажиры выходили. По информации “Киев оперативный“ у многих из них температура“ - говорится в сообщении.

По информации СМИ, почти в каждом вагоне находятся люди с высокой температурой.

Ранее сообщалось о том, что украинцев эвакуируют из Латвии и Литвы.

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