По Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске
По улицам столицы ездит необычный автомобиль, капот которого закрыт огромной защитной маской.
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Об этом сообщает Страна.
По всей видимости, хозяин кроссовера марки Mitsubishi показательно надел респиратор на свою машину для того, чтобы лишний раз напомнить киевлянам о введенном из-за коронавируса карантине.
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Неожиданная встреча киевлян с необычным автомобилем часто вызывает улыбку и позитивные эмоции. Многие предполагают, что владельцами авто являются медики, которые предупреждают об угрозе распространения коронавируса в стране.
Напомним, пограничники задержали контрабандиста, который вез медицинские маски в Польшу. Мужчина пытался перевезти через границу более 10 тыс масок.
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