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По Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске

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Правила карантина соблюдаются на ура.
В Киеве появилась необычная машина
В Киеве появилась необычная машина
Страна

По улицам столицы ездит необычный автомобиль, капот которого закрыт огромной защитной маской. 

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Об этом сообщает Страна.

По всей видимости, хозяин кроссовера марки Mitsubishi показательно надел респиратор на свою машину для того, чтобы лишний раз напомнить киевлянам о введенном из-за коронавируса карантине.

Фото автомобиля
Фото автомобиля
Страна

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Неожиданная встреча киевлян с необычным автомобилем часто вызывает улыбку и позитивные эмоции. Многие предполагают, что владельцами авто являются медики, которые предупреждают об угрозе распространения коронавируса в стране.

Прохожие улыбаются, когда видят машину в маске
Прохожие улыбаются, когда видят машину в маске
Страна

Напомним, пограничники задержали контрабандиста, который вез медицинские маски в Польшу. Мужчина пытался перевезти через границу более 10 тыс масок.

 

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Теги: маски, автомобиль, Киев, столица
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