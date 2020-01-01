По Киеву разъезжает оригинальный автомобиль в защитной маске

Правила карантина соблюдаются на ура.

По улицам столицы ездит необычный автомобиль, капот которого закрыт огромной защитной маской.

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Об этом сообщает Страна.

По всей видимости, хозяин кроссовера марки Mitsubishi показательно надел респиратор на свою машину для того, чтобы лишний раз напомнить киевлянам о введенном из-за коронавируса карантине.

Фото автомобиля Страна

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Неожиданная встреча киевлян с необычным автомобилем часто вызывает улыбку и позитивные эмоции. Многие предполагают, что владельцами авто являются медики, которые предупреждают об угрозе распространения коронавируса в стране.

Прохожие улыбаются, когда видят машину в маске Страна

Напомним, пограничники задержали контрабандиста, который вез медицинские маски в Польшу. Мужчина пытался перевезти через границу более 10 тыс масок.

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