В Киеве студентов общежития бросили без еды и воды

Из-за карантина студенты остались без продуктов питания и запасов питьевой воды.

Студентов общежития от Киевского института музыки имени Р. М. Глиэра закрыли на карантин из-за коронавируса. Учащиеся на несколько дней остались без еды и питьевой воды. Об этом сообщает УП.

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Так, по словам преподавателя института Вячеслава Дедковского, карантин ввели еще 17 марта, а студенты оставались без еды и питьевой воды три дня.

"Их там более 50 человек. Дети были брошены на произвол судьбы – они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенко организовали сбор средств, закупили продукты и воду. Потому что у студентов даже воды не было и пришлось кипятить воду из-под крана. Нормы карантина в общежитии не соблюдаются – нарушают их должностные лица“, - говорит преподаватель.

Один из студентов рассказал, что они не ожидали, что их закроют на карантин и поэтому запасов еды и воды никто не делал. Также сообщается, что руководство института не предприняло никаких мер по обеспечению нормальных условий проживания в первые дни карантина.

Позже ректор института Александр Злотник рассказал, что студенты уже обеспечены всем необходимым.

На сегодня проблема уже решена. Питание и вода у студентов есть, уже больше, чем надо. Это обеспечили и студенты, и люди со стороны, и преподаватели собирали, и я давал, у них все есть на месяц вперед, - заявил ректор.

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