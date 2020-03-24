В Киеве вводятся новые правила посещения продуктовых магазинов

Данные меры вводятся в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В Киеве заведения общепита, супермаркеты и продуктовые магазины должны обеспечить ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий. Данная мера связана с опасностью распространения вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА у себя в Facebook.

Правила для сотрудников

обеспечить наличие потребителей в торговом помещении из расчета 1 человек на 10 кв. м и меры по соблюдению санитарных норм, не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок);

обеспечить соблюдения расстояния не менее 1 метра между посетителями, которые ожидают разрешения на вход в торговые помещения;

запретить продажу незащищенных продуктов питания (допускать к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке);

проводить разъяснительную работу с персоналом по индивидуальным мерам профилактики и реагирования на выявление симптомов среди работников;

обеспечить работников, имеющих наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты (из расчета 1 медицинская маска на 3:00 работы на лицо и 1 флакон (100 мл) спиртосодержащего антисептика на 1 человека в смену (до 12:00). Провести соответствующее обучение по использованию и обезвреживания отработанных масок, салфеток и установить соответствующий контроль за соблюдением правил;

обеспечить соблюдение дистанции работниками, которые имеют наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метра, или установить защитные экраны для защиты работников;

Увеличить кратность проведения дезинфекционных мероприятий (влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, особенно в местах наибольшего контакта с поверхностями - ручки дверей, барные стойки, места сидения, раковины и т.д.);

Соблюдать нормативные показатели температуры воздуха и сквозное проветривание помещений;

обеспечить проведение ежедневной термометрии всех работников, результаты термометрии вносить в оформленные на каждого работника листы термометрии, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания;

выделить помещение для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями;

в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания принять меры для его изоляции от здоровых лиц и немедленно сообщить об этом случае в учреждение здравоохранения;

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях;

обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.);

обеспечить медицинские пункты (при наличии) необходимыми средствами и оборудованием (термометрами, бактерицидными излучателями, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и т.п.).

Профилактические меры для покупателей

обеспечение входного санитарного контроля, не допускать в торговые залы более 1 человека на 10 кв. м и лиц без средств индивидуальной защиты (масок)

обеспечить расстояние не менее 1 метра между посетителями в очередях в кассы и / или терминалов самообслуживания;

обеспечение возможности использования спиртосодержащих антисептиков для посетителей;

обеспечение посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания (и при выдаче меню на вынос).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подтвердили еще 4 случая COVID-19. В столице количество зараженных поднялось до 28 человек.

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