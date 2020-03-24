Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве вводятся новые правила посещения продуктовых магазинов

Комментариев: 3
Данные меры вводятся в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
В Киеве вводят новые правила для посещения продуктовых точек
В Киеве вводят новые правила для посещения продуктовых точек
facebook.com/kyivcity.gov.ua

В Киеве заведения общепита, супермаркеты и продуктовые магазины должны обеспечить ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий. Данная мера связана с опасностью распространения вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА у себя в Facebook.

Правила для сотрудников

  • обеспечить наличие потребителей в торговом помещении из расчета 1 человек на 10 кв. м и меры по соблюдению санитарных норм, не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок);
  • обеспечить соблюдения расстояния не менее 1 метра между посетителями, которые ожидают разрешения на вход в торговые помещения;
  • запретить продажу незащищенных продуктов питания (допускать к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке);
  • проводить разъяснительную работу с персоналом по индивидуальным мерам профилактики и реагирования на выявление симптомов среди работников;
  • обеспечить работников, имеющих наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты (из расчета 1 медицинская маска на 3:00 работы на лицо и 1 флакон (100 мл) спиртосодержащего антисептика на 1 человека в смену (до 12:00). Провести соответствующее обучение по использованию и обезвреживания отработанных масок, салфеток и установить соответствующий контроль за соблюдением правил;
  • обеспечить соблюдение дистанции работниками, которые имеют наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метра, или установить защитные экраны для защиты работников;
  • Увеличить кратность проведения дезинфекционных мероприятий (влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, особенно в местах наибольшего контакта с поверхностями - ручки дверей, барные стойки, места сидения, раковины и т.д.);
  • Соблюдать нормативные показатели температуры воздуха и сквозное проветривание помещений;
  • обеспечить проведение ежедневной термометрии всех работников, результаты термометрии вносить в оформленные на каждого работника листы термометрии, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания;
  • выделить помещение для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями;
  • в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания принять меры для его изоляции от здоровых лиц и немедленно сообщить об этом случае в учреждение здравоохранения;
  • ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях;
  • обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.);
  • обеспечить медицинские пункты (при наличии) необходимыми средствами и оборудованием (термометрами, бактерицидными излучателями, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и т.п.).

Профилактические меры для покупателей

  • обеспечение входного санитарного контроля, не допускать в торговые залы более 1 человека на 10 кв. м и лиц без средств индивидуальной защиты (масок)
  • обеспечить расстояние не менее 1 метра между посетителями в очередях в кассы и / или терминалов самообслуживания;
  • обеспечение возможности использования спиртосодержащих антисептиков для посетителей;
  • обеспечение посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания (и при выдаче меню на вынос).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подтвердили еще 4 случая COVID-19. В столице количество зараженных поднялось до 28 человек. 

Читай также: МВД начнет контролировать украинцев через мобильные операторы

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Коронавирус, Правила, Магазин, Посещение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ГеннадийПетрович    24.03.2020, 13:13
Оценка:  0
ГеннадийПетрович
Критически важно не пускать в залы магазинов быдло без масок. Советую совершать покупки только в магазинах, где есть кассы самообслуживания. Там, где к выбранному вами товару не притрагивается грязные руки кассира
S-LIUTIY    24.03.2020, 12:39
Оценка:  0
S-LIUTIY
Все торговые сети, пишу именно "сети", а не отдельные магазины, дружно забили йух на все эти правила. Вчера был в столице, целый день ездил по магазинам, - мизерное число из них(видел это только в одной торговой сети), ограничивает количество покупателей в зале по формуле 1х 10. И это все...
GreenPeace!    24.03.2020, 12:19
Оценка:  +2
GreenPeace!
Только из АТБ,Киев,Лукьяновка,количество зашедших регулируется,а без масок были все,кроме меня
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь