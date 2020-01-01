Кличко: В столицу бесконтрольно импортируют коронавирус из-за границы

Мэр Киева высказался об украинцах, которые вернулись из-за рубежа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости усилить контроль за приехавшими из-за границы украинцами. Он заявил, что в столицу прибывают десятки тысяч потенциально инфицированных людей. Об этом мэр Киева заявил на брифинге.

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“Большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли эту болезнь из-за границы. В последние дни в столицу спецрейсами прибывают из-за границы десятки тысяч украинцев. С проблемой потенциально инфицированных людей на улице и с угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один. Все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием людей, которые прибывают в столицу. В аэропорту уже толпы и очереди“, - заявил Кличко.

Мэр также отметил, что “сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу“. Кличко настоял на необходимости 14-дневной самоизоляции всех прибывающих из-за границы.

Напомним, ранее в Киев прибыл поезд с украинцами из Риги. Никого не выпускают. По информации СМИ, почти в каждом вагоне находятся люди с высокой температурой.

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