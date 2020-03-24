Киев могут закрыть на въезд и выезд, - Кличко

Мэр Киева призвал придерживаться правил карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится.

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Об этом он заявил на брифинге.

Градоначальник отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине будут ужесточены меры безопасности.

Сегодня, могу сказать, ситуация (с коронавирусом, - ред.) еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно, - сказал Кличко.

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Напомним, ранее Кличко заявил, что в столицу бесконтрольно импортируют коронавирус из-за границы. Мэр Киева высказался об украинцах, которые вернулись из-за рубежа.

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