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Киев могут закрыть на въезд и выезд, - Кличко

Комментариев: 2
Мэр Киева призвал придерживаться правил карантина.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится. 

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Об этом он заявил на брифинге.

Градоначальник отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине будут ужесточены меры безопасности.

Сегодня, могу сказать, ситуация (с коронавирусом, - ред.) еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно, - сказал Кличко.

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Напомним, ранее Кличко заявил, что в столицу бесконтрольно импортируют коронавирус из-за границы. Мэр Киева высказался об украинцах, которые вернулись из-за рубежа.

 

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Теги: Кличко, коронавирус, брифинг, Киев
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Комментариев (2)
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andy55524    24.03.2020, 14:19
Оценка:  +1
andy55524
Бизьнисьмен, масок в город завези, а то как готель, братке Болоде, "11 зеркал" на улице Б.Хмельницкого, 34 _а, помог земельку киевскую за 200 грн. оформить, а как защитить киевлян, ждёшь поддержку Государства.
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 14:07
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
Закрой. Чтобы никто из Кончи Заспы сюда не ездил. Мы тут без них справимся.
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