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Кличко: в Киеве подготовили 7 тыс коек для больных вирусом COVID-19

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Мэр заверил, что в больницах есть все необходимое для лечения инфицированных.
В Киеве подготовили койки для больных коронавирусом
В Киеве подготовили койки для больных коронавирусом
EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае осложнения эпидемиологической обстановки власти столицы дополнительно подготовили 7 тыс коек для инфицированных коронавирусом. Также он добавил, что во всех больницах есть запас индивидуальной защиты, расходных материалов и дезинфицирующих средств для оказания медицинской помощи. Об этом он заявил на брифинге. 

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“В случае осложнения эпидемиологической ситуации столичная власть еще дополнительно определила учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса, и мы готовы дополнительно развернуть 7 тыс коек, но надеемся, и мы все сделаем для того, чтобы это количество коек не нужно было использовать“, - сказал мэр.

Мэр отметил, что сегодня всех тех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на коронавирус принимает Александровская больница. По его словам, в больнице есть все необходимое для оказания своевременной и квалифицированной помощи больным коронавирусом.

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Напомним, ранее сообщалось, Мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится. Он призвал придерживаться правил карантина. 

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Теги: Кличко, Киев, Больницы, Койкоместо, Карантин, Коронавирус
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