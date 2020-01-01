Кличко: в Киеве подготовили 7 тыс коек для больных вирусом COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае осложнения эпидемиологической обстановки власти столицы дополнительно подготовили 7 тыс коек для инфицированных коронавирусом. Также он добавил, что во всех больницах есть запас индивидуальной защиты, расходных материалов и дезинфицирующих средств для оказания медицинской помощи. Об этом он заявил на брифинге.
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“В случае осложнения эпидемиологической ситуации столичная власть еще дополнительно определила учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса, и мы готовы дополнительно развернуть 7 тыс коек, но надеемся, и мы все сделаем для того, чтобы это количество коек не нужно было использовать“, - сказал мэр.
Мэр отметил, что сегодня всех тех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на коронавирус принимает Александровская больница. По его словам, в больнице есть все необходимое для оказания своевременной и квалифицированной помощи больным коронавирусом.
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Напомним, ранее сообщалось, Мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится. Он призвал придерживаться правил карантина.
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