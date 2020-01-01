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Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом - СМИ

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Медиков в больнице не обеспечили средствами защиты.
Киевская больница №8
Киевская больница №8
Татьяна Даниленко/Facebook

Медики Киевской Врачи больницы №8 не оснащены средствами защиты и боятся, что могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Даниленко.

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Даниленко подчеркнула, что если врачи массово перестанут выходить на работу, эпидемия в Украине может пойти по сценарию худшему, чем в Италии. 

"Пока страна готовит полицейских, военных и Нацгвардию к обеспечению порядка в режиме чрезвычайного положения, медиков бросают на передовую безоружными. Киевскую городскую больницу N8 перепрофилировали на прием COVID 19. Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига - Киев, в частности с характерными симптомами. Больница отказалась забирать людей. Причина - у медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще", - написала она.

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Даниленко отметила, что в больницах наплыв пациентов с тяжелыми пневмониями. При этом экспресс-тесты COVID-19, а ПЦР-тесты пациентам не делают.

"На этой неделе появились маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит. Ветхих защитных костюмов выделено 3 (!) на смену. И они совсем не похожи на то, в чем на вызовы выезжают врачи частных скорых. Медики на зарплате 5 тыс. гривен, которые добираются из пригородной зоны на попутках, покупают в качестве защиты хирургические костюмы за собственные деньги. Очки - одни. На всех", - добавила она.

Татьяна Даниленко/Facebook

Татьяна Даниленко/Facebook


Напомним, Кличко заявил, что в Киеве подготовили 7 тыс коек для больных вирусом COVID-19.

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