В Киеве на Троещине произошел пожар: Все подробности

В результате пожара на балконе одной из квартир произошел взрыв.

На Троещине в 14-этажном жилом доме по улице Маяковского 44/10 возник пожар. В 14:27 спасатели локализовали огонь и в 14:34 ликвидировали. Об этом сообщает ГСЧС.

На месте происшествия работали 4 единицы техники, а также 15 спасателей. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

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“На место немедленно прибыли спасатели 13-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что в одной из квартир на 1-м этаже возник пожар, в результате которого произошел взрыв на балконе. Во время тушения пожара бойцы вывели из квартиры мужчину“ - говорится в сообщении.

Тем временем спасатели напомнили горожанам базовые правила пожарной безопасности.

Помните! Почти каждый пожар можно предотвратить. Для этого нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности - отмечают сотрудники ГСЧС

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“Обязательно обсуждайте в семье порядок действий в случае пожара: способ вызова спасателей по номеру 101, эвакуацию детей, тушение огня на начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения“ - говорится в сообщении.

Правила пожарной безопасности от ГСЧС Киева:

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

не курите в постели;

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности;

при использовании печного отопления проверьте исправность печи;

не сжигайте на территории собственного домохозяйства мусор.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошел пожар на химзаводе Укроргсинтез.

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