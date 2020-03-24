КГГА запретила шаурму и кофе на вынос

Также в столице вводят масочный режим для административных и производственных помещений.

В Киеве усиливают ограничения из-за распространения коронавируса. Городская государственная администрация приняла решение запретить работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Кроме того, запрещается реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков.

Еще одно решение городской администрации – обязательное ношение масок людьми, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. За соблюдением этого правила должны следить полицейские.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится.

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