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КГГА запретила шаурму и кофе на вынос

Комментариев: 1
Также в столице вводят масочный режим для административных и производственных помещений.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

В Киеве усиливают ограничения из-за распространения коронавируса. Городская государственная администрация приняла решение запретить работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Кроме того, запрещается реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков.

Еще одно решение городской администрации – обязательное ношение масок людьми, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. За соблюдением этого правила должны следить полицейские.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом значительно ухудшится.

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Теги: КГГА, Киев, шаурма, кофе, МАФ, маски, коронавирус, карантин
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Комментариев (1)
andy55524    24.03.2020, 18:48
Оценка:  0
andy55524
Жду выборов Мэра, не хочу боксёра мера, а в аптеках Киева нет масок.
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