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Глобальный флэшмоб: Киевляне спели из окон дома гимн Украины

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Сидящие на карантине люди развлекаются хоровым пением из окон.
Украинцы поддержали мировой флэшмоб
Украинцы поддержали мировой флэшмоб
кадр из видео

Во время карантина, введенного в столице в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19, жители Днепровского района Киева из окон и балконов своих квартир спели гимн Украины. Так они решили поддержать флешмоб, начатый гражданами европейских стран, которые тоже вынуждены соблюдать карантинные ограничения и сидеть по домам.

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Видео украинской акции в рамках общеевропейского флэшмоба опубликовал пользователь YouTube с ником Denis Stanislavskiy.

Как пишет издание “Факты“, в хоровом исполнении гимна приняли участие жители “Комфорт Тауна“, дома 13к. На ролике видно, как из окон выглядывают люди и начинают петь.

Под видео украинцы оставляют преимущественно положительные комментарии, хотя нашлись и те, кто остался недоволен таким развлечением жителей дома.

Напомним, испанские полицейские пели под гитару популярную детскую песню, а местные жители им подпевали. Полицейские пели на улице для людей, находящихся в своих домах на карантине.

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Теги: коронавирус, карантин, гимн, Киев
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