Въезд в Киев закроют до 24 апреля - нардеп
В документе указано, что до 24 апреля в Киеве будут запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, а также заезд на автостанции автобусов, осуществляющих вышеуказанные пассажирские рейсы и реализация билетов на такие автобусы.
Кроме того, до 24 апреля въезд на территорию города и выезд из него частных автомобилей, а также легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров, будет возможен только через контрольно-пропускные пункты.
При въезде в город на КПП водители и пассажиры транспортных средств обязаны проходить измерение температуры. Людям с признаками острых респираторных заболеваний (кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию) въезд будет запрещен.
Cмотрите фотогалерею: Въезд в Киев закроют до 24 апреля - нардеп
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когда его совсем не ждали;
его не ждали, а он подкрался -
вот так внезапно пришел nuздeц...
(Поётся на мотив "Тоде аль коль маше барата" (или "Мне мама тихо говорила..")