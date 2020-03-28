Въезд в Киев закроют до 24 апреля - нардеп

Решение об ограничении доступа населения к зоне чрезвычайной ситуации приняли в Киевской городской государственной администрации.

В рамках карантина из-за коронавируса въезд в Киев закроют до 24 апреля включительно. Об этом 27 марта сообщил в Telegram народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

В качестве доказательств нардеп опубликовал распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 25 марта.

В документе указано, что до 24 апреля в Киеве будут запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, а также заезд на автостанции автобусов, осуществляющих вышеуказанные пассажирские рейсы и реализация билетов на такие автобусы. Кроме того, до 24 апреля въезд на территорию города и выезд из него частных автомобилей, а также легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров, будет возможен только через контрольно-пропускные пункты.

При въезде в город на КПП водители и пассажиры транспортных средств обязаны проходить измерение температуры. Людям с признаками острых респираторных заболеваний (кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию) въезд будет запрещен.

Также Гончаренко обнародовал весь перечень мероприятий, которые приняли в КГГА в связи с эпидемией коронавируса.

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