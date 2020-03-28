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Въезд в Киев закроют до 24 апреля - нардеп

Комментариев: 1
Решение об ограничении доступа населения к зоне чрезвычайной ситуации приняли в Киевской городской государственной администрации.
Въезд в Киев закроют из-за коронавируса
Въезд в Киев закроют из-за коронавируса
kiev.informator.ua
 
В рамках карантина из-за коронавируса въезд в Киев закроют до 24 апреля включительно. Об этом 27 марта сообщил в Telegram народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
 
В качестве доказательств нардеп опубликовал распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 25 марта.

В документе указано, что до 24 апреля в Киеве будут запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, а также  заезд на автостанции автобусов, осуществляющих вышеуказанные пассажирские рейсы и реализация билетов на такие автобусы.

Кроме того, до 24 апреля въезд на территорию города и выезд из него частных автомобилей, а также легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров, будет возможен только через контрольно-пропускные пункты.

При въезде в город на КПП водители и пассажиры транспортных средств обязаны проходить измерение температуры. Людям с признаками острых респираторных заболеваний (кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию) въезд будет запрещен.

 
Также Гончаренко обнародовал весь перечень мероприятий, которые приняли в КГГА в связи с эпидемией коронавируса.
 

Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали 55 случаев заражения коронавирусом.

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Теги: Киев, КГГА, фото, карантин, Коронавирус, Запрет на въезд, запрет въезда, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    28.03.2020, 06:58
Оценка:  +21
Кайдаш
nuздeц подкрался незаметно,
когда его совсем не ждали;
его не ждали, а он подкрался -
вот так внезапно пришел nuздeц...

(Поётся на мотив "Тоде аль коль маше барата" (или "Мне мама тихо говорила..")
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