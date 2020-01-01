Любителей шашлыков в Киеве будут штрафовать

В Киеве будет проводиться постоянная инспекция лесопарковых зон и мест отдыха. Полиция города будет штрафовать тех, кто нарушил санитарный режим.

Киевские власти намерены штрафовать любителей пикников и шашлыков, нарушающих карантинный режим. Об этом, в субботу, 28 марта, на своей странице в Facebook сообщил замглавы администрации города Петр Пантелеев.

"Это штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 1700 до 3400 гривен”, - написал Пантелеев.

Замглавы также напомнил, что законодательство Украины запрещает разведение костров в лесах и парках. За нарушение гражданам Украины также грозит штраф от 340 до 1460 гривен.

"Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками”, заключил Пантелеев.

В Киеве по состоянию на 28 марта, подтверждено заражение коронавирусом у 74 человек. Таким образом, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек.

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