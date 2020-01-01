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В Киеве вылечились двое больных коронавирусом

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Со вчерашнего дня было выявлено еще восемь больных. Среди них 11-летний ребенок. Киевляне с легкой формой болезни лечатся дома.
В Киеве увеличилось число зараженных коронавирусом
В Киеве увеличилось число зараженных коронавирусом

В Киеве количество выявленных случаев коронавируса достигло 82 человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в воскресенье, 29 марта.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели: четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет", - написал Кличко.

В частности, среди заразившихся оказался врач частной клиники, который ранее осматривал инфицированную пациентку, прибывшую из-за границы.

"Шестеро киевлян, которые заболели, - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4. Из положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - подытожил городской глава столицы.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что в Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.

Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

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Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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