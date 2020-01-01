Отопление в Киеве начнут отключать к концу недели

Чиновник КГГА заявил, что отопление отключат ранее, учитывая сложное финансовое положение людей из-за карантина.

Стандартно должны были отключить отопление с 15 апреля budport.com.ua

По всему Киеву к концу текущей недели начнется процесс отключения отопления в домах, сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Тепло начнут понемногу отключать с ближайшего воскресенья, 5 апреля.

Пантелеев ометил, что уже подписано распоряжение КГГА под номером 556. Традиционного времени для окончания отопительного сезона - 15 апреля - в мэрии решили не ожидать.

"Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - написал чиновник.

Ранее в мэрии заявляли о том, что в Киеве жильцы многоквартирных домов могут принимать решение о досрочном окончании отопительного сезона, но для этого необходимо принимать решение на общедомовом собрании.

Напомним, 24 марта власти Киева приняли решение отключить с 25 марта отопление в школах и детских садах.

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