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Отопление в Киеве начнут отключать к концу недели

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Чиновник КГГА заявил, что отопление отключат ранее, учитывая сложное финансовое положение людей из-за карантина.
Стандартно должны были отключить отопление с 15 апреля
Стандартно должны были отключить отопление с 15 апреля
budport.com.ua
 
По всему Киеву к концу текущей недели начнется процесс отключения отопления в домах, сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
 
Тепло начнут понемногу отключать с ближайшего воскресенья, 5 апреля.
 
Пантелеев ометил, что уже подписано распоряжение КГГА под номером 556. Традиционного времени для окончания отопительного сезона - 15 апреля - в мэрии решили не ожидать.
 
"Особенно учитывая сложное финансовое состояние людей в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - написал чиновник.
 
Ранее в мэрии заявляли о том, что в Киеве жильцы многоквартирных домов могут принимать решение о досрочном окончании отопительного сезона, но для этого необходимо принимать решение на общедомовом собрании.
 
Напомним, 24 марта власти Киева приняли решение отключить с 25 марта отопление  в школах и детских садах. 
 
Как писал Корреспондент, ранее было утверждено снижение тарифов на отопление.

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Теги: Киев, КГГА, отопление
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Источник: korrespondent.net

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