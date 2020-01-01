Загрязнение воздуха в Киеве зашкаливает

За последние сутки в Киеве зафиксировано 42 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек.

По данным онлайн-сервисов мониторинга качества воздуха, в Киеве показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

В некоторых районах Киева показатель AQI (общий индекс качества воздуха) утром 5 апреля составил 271 единицу. При этом показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 единиц, более высокие показатели опасны для здоровья человека.

Так, при показателях от 101 до 150 единиц дети и взрослые, болеющие респираторными заболеваниями, например, астмой, должны ограничивать длительное пребывание на свежем воздухе, а при показателях от 151 до 200 и выше последствия для здоровья могут почувствовать все, на уязвимых социальных группах такое состояние воздуха скажется более существенно, пребывание на свежем воздухе должно быть ограничено.

Telegram-бот "Индекс качества воздуха" по состоянию на утро 5 апреля сообщал о превышении показателей загрязнения в большинстве районов Киева, идентифицируя состояние воздуха как опасное и советуя оставаться в помещении.