Загрязнение воздуха в Киеве зашкаливает
За последние сутки в Киеве зафиксировано 42 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек.
По данным онлайн-сервисов мониторинга качества воздуха, в Киеве показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.
В некоторых районах Киева показатель AQI (общий индекс качества воздуха) утром 5 апреля составил 271 единицу. При этом показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 единиц, более высокие показатели опасны для здоровья человека.
Так, при показателях от 101 до 150 единиц дети и взрослые, болеющие респираторными заболеваниями, например, астмой, должны ограничивать длительное пребывание на свежем воздухе, а при показателях от 151 до 200 и выше последствия для здоровья могут почувствовать все, на уязвимых социальных группах такое состояние воздуха скажется более существенно, пребывание на свежем воздухе должно быть ограничено.
Telegram-бот "Индекс качества воздуха" по состоянию на утро 5 апреля сообщал о превышении показателей загрязнения в большинстве районов Киева, идентифицируя состояние воздуха как опасное и советуя оставаться в помещении.
В частности, на Теремках был зафиксирован показатель в 152 единицы, на Подоле - 158, на Соломенке 175.
За последние сутки в Киеве зафиксировано 42 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек, сообщает сайт КГГА. Причиной возгорания, чаще всего, является человеческий фактор: поджог мусора, травяного настила и сжигание листьев.
За последние сутки в Киевской области зафиксирован 121 пожар общей площадью 166 га. Также до сих пор не удалось ликвидировать горение торфяников. В частности, в Иванковском районе в с. Сосновка остается горение на площади 0,1 га; в пгт. Бородянка остается горение на площади 0,35 га; в Киево-Святошинском районе в с.Ходосовка остается горение на площади 0,02 га.
Напомним, что в Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация лесного пожара на площади 10 га.
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